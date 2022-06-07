Пресконференція Олександра Петракова перед Ірландією: онлайн-трансляція (відео)

Головний тренер збірної України Олександр Петраков

Вже завтра збірна України розпочне свій шлях у Лізі націй 2022-2023. У неділю "синьо-жовті" мінімально поступилися Уельсу у боротьбі за путівку на ЧС-2022. Тепер команда сконцентрується на новому турнірі.

У середу Україна у Дубліні протистоятиме Ірландії. Сьогодні головний тренер збірної Олександр Петраков проведе передматчеву пресконференцію, за якою в режимі онлайн ви зможете стежити у нас на сайті. Початок – о 20:30 за київським часом.

Реклама

Сам матч відбудеться завтра о 21:45. Нагадаємо, що за підсумками минулої Ліги націй наша команда вилетіла з елітного дивізіону через кабінетне рішення.

Швейцарська влада не дала нашій команді провести вирішальну дуель із їхньою збірною через велику кількість заражених ковідом. У результаті УЄФА не знайшов нічого кращого, як вліпити Україні технічну поразку та штучно відправити її до другого дивізіону.

Читайте також: Уболівальники збірної України принизили Тимощука

Реклама

Тепер же "синьо-жовті" готові назад пробивати собі шлях до еліти. Для цього потрібно виграти групу з Ірландією, Вірменією та вже знайомою нам Шотландією.

Зазначимо, що Ірландія – одна з небагатьох європейських збірних, з якими Україна ще жодного разу не грала. Команда по три рази брала участь на ЧС та ЧЄ. Найкращий показник – чвертьфінал на мундіалі 1990 року.