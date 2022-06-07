8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Пресконференція Олександра Петракова перед Ірландією: онлайн-трансляція (відео)

Анатолій Дерека
7 червня, 10:29
Тренер збірної України поспілкується із журналістами напередодні старту у Лізі націй. Стежте за пресконференцією з нами!

Головний тренер збірної України Олександр Петраков

Вже завтра збірна України розпочне свій шлях у Лізі націй 2022-2023. У неділю "синьо-жовті" мінімально поступилися Уельсу у боротьбі за путівку на ЧС-2022. Тепер команда сконцентрується на новому турнірі.

У середу Україна у Дубліні протистоятиме Ірландії. Сьогодні головний тренер збірної Олександр Петраков проведе передматчеву пресконференцію, за якою в режимі онлайн ви зможете стежити у нас на сайті. Початок – о 20:30 за київським часом.

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Сам матч відбудеться завтра о 21:45. Нагадаємо, що за підсумками минулої Ліги націй наша команда вилетіла з елітного дивізіону через кабінетне рішення.

Швейцарська влада не дала нашій команді провести вирішальну дуель із їхньою збірною через велику кількість заражених ковідом. У результаті УЄФА не знайшов нічого кращого, як вліпити Україні технічну поразку та штучно відправити її до другого дивізіону.

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Тепер же "синьо-жовті" готові назад пробивати собі шлях до еліти. Для цього потрібно виграти групу з Ірландією, Вірменією та вже знайомою нам Шотландією.

Зазначимо, що Ірландія – одна з небагатьох європейських збірних, з якими Україна ще жодного разу не грала. Команда по три рази брала участь на ЧС та ЧЄ. Найкращий показник – чвертьфінал на мундіалі 1990 року.