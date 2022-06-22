Предательство ради террористов. Украинский снайпер переметнулся к россиянам

Игорь Жданов стал членом команды Team Spirit

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, отвернула от агрессора весь цивилизованный мир. Спортсмены не стали исключением.

Клубы и сборные из РФ дисквалифицируют, а игроки отказываются ехать в страну фашистов. Тем временем, в Украине при этом появляются свои спортсмены "вне политики". Особенно они популярны в киберспорте.

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Недавно наша команда NAVI триумфовала на турнире по CS:GO, имея в составе двух россиян. Сегодня же стало известно, что 17-летний снайпер Игорь W0nderful Жданов присоединился к команде Team Spirit. Отметим, что в коллектив входят лишь россияне:

Леонид Chopper Вишняков

Вишняков Борис Magixx Воробьев

Воробьев Павел S1ren Оглобин

Оглобин Роберт Patsi Исьянов

Исьянов Сергей Hally Шаваев

При этом с начала полномасштабной войны в Украине команда решила сменить прописку и перевезла офис с игроками в Белград. Однако состав от этой менее российским не стал.

К слову, ранее украинская команда NAVI попрощалась с Кириллом Boombl4 Михайловым из-за его жены Лики. Та слишком откровенно поддерживала фашизм в России и фюрера Путина.