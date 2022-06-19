Украинская команда стала чемпионом турнира по CS:GO. За нее играли два россиянина

Киберколлектив NaVi выиграл Blast Premier Spring Finals и заработал 200 тысяч долларов

NaVi - чемпионы BLAST Spring Finals 2022

Сегодня в Португалии подошел к концу крупный киберивент по компьютерной игре CS:GO под названием Blast Premier Spring Finals. Участие в турнире приняло 8 команд.

Среди них был и украинский киберколлектив NaVi (Natus Vincere). Именно наша команда в итоге и стала победителем. В группе NaVi заняли лишь второе место, однако успешно прошли по сетке плей-офф.

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В финале украинцам противостояла команда Vitality из Франции. "Рожденные побеждать" не отдали сопернику ни одной карты, обыграв его со счетом 2:0.

На Mirage украинский коллектив выиграл со счетом 16:8, а на Overpass – 16:5. Победа позволила украинцам добыть главный приз турнира – 200 тысяч долларов.

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Лучшим игроком был признан Александр Костылев. Для S1mple эта награда стала 20-ой в карьере, что сделало его рекордсменом по данному показателю.

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Примечательно, что в состав NaVi входят двое россиян – Илья Perfecto Залуцкий и капитан Денис Electronic Шарипов. А перед турниром команда попрощался с Кириллом Boombl4 Михайловым. Его жена оказалась яркой поклонницей российского фюрера Путина, который развязал войну в Украине.