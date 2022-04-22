Капитан украинской команды развелся с бывшей эскортницей-фанаткой Путина

Военная агрессия России против нашей страны сплотила спортсменов вокруг Украины. Кроме того, действия армии РФ спровоцировали тотальную изоляцию российских спортсменов.
На распутье долгое время оставалась украинская киберкоманда NAVI. В составе ее коллектива CS:GO играет трое россиян, в том числе и капитан Кирилл Boombl4 Михайлов.
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С начала полномасштабной войны спортсмен отмалчивался об агрессии своей страны, а его жена и вовсе поддержала Путина и Россию. Сегодня же стало известно, что Михайлов решил развестись со своей супругой Ликой, о чем она сообщила на своей страничке в Instagram.
"Развод с Бумычем. Никаких подробностей не будет, смешить народ мы не хотим. Никаких претензий друг к другу нет. Причина: не совместимы. Звучит как диагноз.
Многих волнует материальная сторона вопроса. Мы особо не тратились, никакой недвижимости не покупали, накапливали на пентхаус. Все деньги были у Кирилла и остаются. У меня к ним доступа никогда не было.
Из брака ничего не поимела, ни на что не претендую. Вопрос закрыт. Я до брака писала, что сама не бедна. Мне очень жаль. Все могло быть так оху*нно. Я верила, что это навсегда. Жаль, что только я".
Отметим, что Кирилл сделал Лике LiQuee предложение в ноябре прошлого года после победы на PGL Major Stockholm. Пара расписалась в январе 2022 года. Также фанаты выяснили, что ранее девушка работала в эскорте и была порноактрисой.
К слову, NAVI заявляла, что откажется от российских спортсменов. Однако на турнире на ESL Pro League Season 15 по CS:GO в ее составе по прежнему выступали три представителя РФ.