Зрада заради терористів. Український снайпер перебіг до росіян

Ігор Жданов став членом команди Team Spirit
Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, відвернула від агресора весь цивілізований світ. Спортсмени не стали винятком.
Клуби та збірні з РФ дискваліфікують, а гравці відмовляються їхати до країни фашистів. Тим часом, в Україні при цьому з'являються свої спортсмени "поза політикою". Особливо вони популярні у кіберспорті.
Нещодавно наша команда NAVI тріумфувала на турнірі з CS:GO, маючи у складі двох росіян. Сьогодні стало відомо, що 17-річний снайпер Ігор W0nderful Жданів приєднався до команди Team Spirit. Зазначимо, що до колективу входять лише росіяни:
- Леонід Chopper Вишняків
- Борис Magixx Воробйов
- Павло S1ren Оглобін
- Роберт Patsi Ісьянов
- Сергій Hally Шаваєв
При цьому з початку повномасштабної війни в Україні команда вирішила змінити прописку та перевезла офіс із гравцями до Белграда. Проте склад від цього менш російським не став.
До речі, раніше українська команда NAVI попрощалася з Кирилом Boombl4 Михайловим через його дружину Ліку. Та надто відверто підтримувала фашизм у Росії та фюрера Путіна.