Праздник придется подавить! Болельщикам запретили пить и кричать на Олимпиаде в Токио

Глава оргкомитета Игр-2020 опасается, что люди могут чувствовать радость в своих сердцах, но им нельзя быть громкими и они должны избегать толпы

Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 опубликовал правила для болельщиков на время соревнований в Японии, которые стартуют 23 июля. Ранее мы сообщали, что больного спортсмена не пустили на Олимпиаду-2020 в Токио, а вся команда изолирована.

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Алкоголь. Продажа алкоголя на спортивных объектах Игр будет запрещена, зрители также не смогут проносить спиртные напитки с собой.

Температура. При входе на объект болельщикам будут измерять температуру. Люди с температурой выше 37,5 и симптомами простуды не будут допускаться на трибуны.

Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Безопасность. Ношение маски будет обязательным. Однако, учитывая летнюю жару в Японии, организаторы разрешили посетителям соревнований снимать маску на открытом воздухе при условии соблюдения социальной дистанции не менее 2 м.

Крики. Болельщикам запретят громко поддерживать спортсменов, разворачивать баннеры и вступать в непосредственный контакт с другими людьми на трибунах. После завершения соревнований необходимо сразу отправляться домой.

Автографы. Также запрещено просить у спортсменов автографы и выражать им словесную поддержку.

"Праздничное настроение придется подавить – это стало главным вызовом. Люди могут чувствовать радость в своих сердцах, но им нельзя быть громкими и они должны избегать толпы", – сказала глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото AFP

Напомним, что первой на ОИ-2020 прилетела сборная Австралии по софтболу.