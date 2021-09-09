8 сентября 21:45
Чехия 1
Украина 1
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Праздник приближается. Роналду вышел на поле знаменитого Олд Траффорд

Сергей Шаховец
9 сентября, 22:40
Португальский бомбардир вскоре сыграет свой первый матч за "красных дьяволов". А пока, в предвкушении камбэка, решил насладится атмосферой "Театра Мечты"

Роналду вернул себе легендарный номер

Криштиану Роналду готовится к первой игре за "красных дьяволов" после своего возвращения. Мы уже сообщали, что звездный португалец отбыл пятидневный карантин и приступил к тренировкам в Манчестер Юнайтед.

Читайте также: Не Пеле и не Месси: математик определил лучшего футболиста всех времен

А сегодня Криштиану снова вышел на поле родного стадиона "Олд Траффорд". Этому событию Манчестер Юнайтед посвятил эпический ролик, который опубликовал на клубной странице в Twitter.

А уже в ближайшую субботу, 11 сентября, Роналду может провести первый матч в составе МЮ против Ньюкасла.

Кстати, именно против "сорок" Криштиану забил свой единственный хет-трик за "красных". Это произошло в сезоне 2007/08, тогда Манчестер Юнайтер одержал победу над Ньюкаслом со счетом 6:0.

А накануне Криштиану Роналду назвал величайшего футболиста после себя. Новичок Манчестер Юнайтед считает нападающего Пари Сен-Жермен Лионеля Месси лучшим из тех, против кого ему приходилось играть.

Реклама