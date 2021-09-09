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Шахтар --
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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
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Свято наближається. Роналду вийшов на поле знаменитого Олд Траффорд

Сергій Шаховець
9 вересня, 22:40
Португальський бомбардир незабаром зіграє свій перший матч за "червоних дияволів". А поки, в передчутті камбека, вирішив отримати насолоду від атмосфери "Театру Мрій"

Роналду повернув собі легендарний номер

Кріштіану Роналду готується до першої гри за "червоних дияволів" після свого повернення. Ми вже повідомляли, що зоряний португалець відбув п'ятиденний карантин і приступив до тренувань у Манчестер Юнайтед.

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А сьогодні Кріштіану знову вийшов на поле рідного стадіону "Олд Траффорд". Цій події Манчестер Юнайтед присвятив епічний ролик, який опублікував на клубній сторінці в Twitter.

А вже в найближчу суботу, 11 вересня, Роналду може провести перший матч у складі МЮ проти Ньюкасла.

До речі, саме проти "сорок" Кріштіану забив свій єдиний хет-трик за "червоних". Це сталося в сезоні 2007/08, тоді Манчестер Юнайтер здобув перемогу над Ньюкаслом з рахунком 6:0.

А напередодні Кріштіану Роналду назвав найкращого футболіста після себе. Новачок Манчестер Юнайтед вважає нападника Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі найкращим з тих, проти кого йому доводилося грати.

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