8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Позор! Агрессора Россию и ее вассала Беларусь допустили к Паралимпиаде

Андрей Трофимов
2 марта, 14:07
Правда, в статусе нейтральных спортсменов

Их там как бы нет. Агрессоры выступят в Пекине без флага и гимна / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований на зимних паралимпийских Играх в Пекине.

Вместо того, чтобы исключить.

Реклама

И это – на седьмой день полномасштабной войны России и Беларуси против Украины. Позор!

Правда, как сообщает сайт МПК, паралимпийцы из РФ и Беларуси выступят в Пекине в нейтральном статусе без флага и гимна.

Результаты российских и белорусских паралимпийцев не будут учитываться в общекомандном зачете.

Реклама

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.

Реклама

Агрессора исключили из ЧМ-2022 по футболу, еврокубков, мирового первенства по фигурному катанию и многих других турниров.