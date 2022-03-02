Позор! Агрессора Россию и ее вассала Беларусь допустили к Паралимпиаде

Их там как бы нет. Агрессоры выступят в Пекине без флага и гимна / Фото: Коллаж: Сегодня
Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований на зимних паралимпийских Играх в Пекине.
Вместо того, чтобы исключить.
И это – на седьмой день полномасштабной войны России и Беларуси против Украины. Позор!
Правда, как сообщает сайт МПК, паралимпийцы из РФ и Беларуси выступят в Пекине в нейтральном статусе без флага и гимна.
Результаты российских и белорусских паралимпийцев не будут учитываться в общекомандном зачете.
Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.
Агрессора исключили из ЧМ-2022 по футболу, еврокубков, мирового первенства по фигурному катанию и многих других турниров.