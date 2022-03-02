Ганьба! Агресора Росію та її васала Білорусь допустили до Паралімпіади

Їх там ніби і нема. Агресори виступлять у Пекіні - без прапора і гімну / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив російських та білоруських спортсменів до змагань на зимових паралімпійських Іграх у Пекіні.

Замість того, щоб виключити.

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І це – на сьомий день повномасштабної війни Росії та Білорусі проти України. Ганьба!

Щоправда, як повідомляє сайт МПК, паралімпійці з РФ та Білорусі виступлять у Пекіні у нейтральному статусі без прапора та гімну.

Результати російських та білоруських паралімпійців не враховуватимуться у загальнокомандному заліку.

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Паралімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 13 березня.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти участь спортсменів із Росії та Білорусі у змаганнях.

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Агресора виключили з ЧС-2022 з футболу, єврокубків, світової першості з фігурного катання та багатьох інших турнірів.