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Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
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Потому что украинец: Шевченко даже не рассматривает вариант покупки Ярмоленко

Александр Трикиша
2 декабря, 14:43
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшее время не перейдет в Дженоа Андрея Шевченко. Все дело в паспорте украинца

Андрей Ярмоленко в Вест Хэме / Фото: REUTERS

После поражения от Милана Шевченко признался, что в данный момент кандидатура украинца не рассматривается.

"Этим будет заниматься спортивный директор. Я занят командой, у нас сейчас много игр. У нас два места для игроков не из Евросоюза заняты. Мы не можем брать игроков без европейского паспорта", – сообщил Шева в эфире Youtube-канала PRESSING.

Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Напомним, что в чемпионате Италии действует лимит на игроков без паспорта ЕС. Чтобы приобрести Ярмоленко или другого игрока сборной Украины Дженоа нужно продать кого-то из своих легионеров.

Интересно, что ранее агент Вадим Шаблий поддержал переезд Ярмоленко в Серию А.

"В принципе, чемпионат Италии – это для Андрея. Думаю, он там еще года три-четыре сможет держать свой уровень и выглядеть. Андрей Николаевич с ним давно работает, игрок знает требования тренера. Почему бы и нет?", – сказал Шаблий.

Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters