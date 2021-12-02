Бо українець: Шевченко навіть не розглядає варіант покупки Ярмоленка

Андрій Ярмоленко у Вест Гемі / Фото: REUTERS

Після поразки від Мілана Шевченко зізнався, що зараз кандидатура українця не розглядається.

"Цим займатиметься спортивний директор. Я зайнятий командою, у нас зараз багато ігор. У нас два місця для гравців не з Євросоюзу зайняті. Ми не можемо брати гравців без європейського паспорта", – повідомив Шева в ефірі Youtube-каналу. PRESSING.

Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, що у чемпіонаті Італії діє ліміт на гравців без паспорта ЄС. Щоб придбати Ярмоленка чи іншого гравця збірної України Дженоа, потрібно продати когось зі своїх легіонерів.

Цікаво, що раніше агент Вадим Шаблій підтримав переїзд Ярмоленка до Серії А.

"В принципі, чемпіонат Італії – це для Андрія. Думаю, він там ще років три-чотири зможе тримати свій рівень і виглядати. Андрій Миколайович з ним давно працює, гравець знає вимоги тренера. Чому б і ні?", – сказав Шаблій.