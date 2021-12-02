3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Бо українець: Шевченко навіть не розглядає варіант покупки Ярмоленка

Олександр Трикіша
2 грудня, 14:43
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко найближчим часом не перейде до Дженоа Андрія Шевченка. Вся справа у паспорті українця

Андрій Ярмоленко у Вест Гемі / Фото: REUTERS

Після поразки від Мілана Шевченко зізнався, що зараз кандидатура українця не розглядається.

"Цим займатиметься спортивний директор. Я зайнятий командою, у нас зараз багато ігор. У нас два місця для гравців не з Євросоюзу зайняті. Ми не можемо брати гравців без європейського паспорта", – повідомив Шева в ефірі Youtube-каналу. PRESSING.

Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що у чемпіонаті Італії діє ліміт на гравців без паспорта ЄС. Щоб придбати Ярмоленка чи іншого гравця збірної України Дженоа, потрібно продати когось зі своїх легіонерів.

Цікаво, що раніше агент Вадим Шаблій підтримав переїзд Ярмоленка до Серії А.

"В принципі, чемпіонат Італії – це для Андрія. Думаю, він там ще років три-чотири зможе тримати свій рівень і виглядати. Андрій Миколайович з ним давно працює, гравець знає вимоги тренера. Чому б і ні?", – сказав Шаблій.

Андрій Шевченко і Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters