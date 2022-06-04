4 июня 16:00
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Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
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Германия --
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Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
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Швейцария --
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Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
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Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
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9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
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Польша --
Бельгия --
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Потенциальный соперник Ломаченко снял трусы на взвешивании (видео)

Андрей Трофимов
4 июня, 10:27
Джордж Камбосос перед чемпионским поединком едва вписался в весовую категорию, для этого боксеру пришлось полностью раздеться

Джорджу Камбососу пришлось снять белье, чтобы провести бой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мельбурне прошла процедура взвешивания перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Джорджем Камбососом и Девином Хейни. Ранее Ева Бродницка пришла на взвешивание, прикрывшись листьями.

И если Хейни вложился в лимит весовой категории (61,2 кг), то Камбосос вынужденный был снять трусы.

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С первой попытки весы под Джорджем показали 61,4 кг. Пришлось боксеру полностью раздеваться, чтобы не сорвать поединок. После того, как Камбосос снял белье, он показал нужный вес и был допущен к бою.

Напомним, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал организовать поединок Василия Ломаченко с победителем пары Камбосос – Хейни.

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Надо отметить, что Ломаченко решил приостановить карьеру из-за военной агрессии России. Экс-чемпион мира в трех дивизионах вступил в тероборону Белгород-Днестровского.