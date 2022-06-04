Потенциальный соперник Ломаченко снял трусы на взвешивании (видео)

Джорджу Камбососу пришлось снять белье, чтобы провести бой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мельбурне прошла процедура взвешивания перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Джорджем Камбососом и Девином Хейни. Ранее Ева Бродницка пришла на взвешивание, прикрывшись листьями.

И если Хейни вложился в лимит весовой категории (61,2 кг), то Камбосос вынужденный был снять трусы.

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С первой попытки весы под Джорджем показали 61,4 кг. Пришлось боксеру полностью раздеваться, чтобы не сорвать поединок. После того, как Камбосос снял белье, он показал нужный вес и был допущен к бою.

Напомним, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал организовать поединок Василия Ломаченко с победителем пары Камбосос – Хейни.

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Надо отметить, что Ломаченко решил приостановить карьеру из-за военной агрессии России. Экс-чемпион мира в трех дивизионах вступил в тероборону Белгород-Днестровского.