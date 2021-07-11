Поставил бы свечку за Италию! В Германии будут болеть против Англии в финале Евро

Бывший президент Баварии Ули Хенесс очень надеется на поражение сборной Англии в финальном матче чемпионата Европы 11 июля на Уэмбли в Лондоне

Ули Хенесс будет болеть за Италию / Фото: Reuters

Все больше болельщиков становится у сборной Италии за пределами страны, когда дело касается финального матча Евро-2020 против Англии. Среди них и бывший президент Баварии Ули Хенесс. Поединок состоится сегодня на "Уэмбли" в Лондоне в 22:00. Онлайн Италия – Англия пройдет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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"Если бы сегодня утром у меня было время поставить свечку за Италию, я бы сделал это. Англичане ведут себя невыносимо во всех отношениях. Юная девочка в футболке сборной Германии плакала, а весь стадион кричал на нее. Или когда звучит датский гимн и весь стадион свистит. Это не тот спортивный дух, который всегда пропагандируют англичане", – цитирует Хенесса Sportbuzzer

Гарри Магуайр и Джон Стоунз против силы МЮ / Фото: Reuters

"У них есть премьер-министр, который мне совсем не нравится. Когда я думаю о том, что сегодня он будет праздновать в футболке сборной Англии, а также о 60 тысячах человек, которые провоцируют распространение коронавируса – это все то, из-за чего сейчас большая антипатия к англичанам. Тем более они фактически вышли из состава Европы в результате брексита"

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