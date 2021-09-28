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"Посмотрите на мой фейс! Меня уносило к Маску": лицо Усика на третьи сутки после боя

Олег Люлька
28 сентября, 12:58
Александр Усик поделился своим самочувствием спустя несколько дней после того, как в Лондоне выиграл у Энтони Джошуа бой за титул чемпиона мира в супертяжах

Усик после боя с Джошуа / Фото: Reuters

На вторничную пресс-конференцию Александр Усик, в минувшую субботу в Лондоне сенсационно одолевший Энтони Джошуа, пришел в очках.

За ними украинец скрывал синяки под глазами. Но затем снял очки и на вопрос, как самочувствие, ответил: "Шрам чуть-чуть болит. Совсем чуть-чуть. А внутри – все радуется, слава Богу".

"Я пропустил довольно ощутимые удары. Достаточно посмотреть на мой фейс. Рассечение я получил, столкнувшись с Джошуа головами, а затем его легенький джеб доразбил мою бровь, и мой глаз начало заливать кровью"

"Чувствительные удары по животу, в подбородок на какое-то время отправляли меня в Илону Маску, но я очень быстро возвращался", – отметил Усик

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Напомним, реванш Усик – Джошуа за пояса WBA, IBF, WBO и IBO, перекочевавшие к украинцу, состоится в феврале или марте. По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.

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