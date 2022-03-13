Посмотрите, как ему не повезло: велогонщик сошел с дистанции из-за нелепой травмы

Кевин сошел с дистанции

Велогонщик команды Groupama FDJ Кевин Генитц вынужден был сняться с многодневки Париж – Ницца перед стартом седьмого этапа.

А все из-за нелепой травмы, которую получил спортсмен из Люксембурга. На 29-летнего Генитца упал рекламный баннер, мимо которого он проезжал.

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