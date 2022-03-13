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Подивіться, як йому не пощастило: велогонщик зійшов з дистанції через безглузду травму

Любомир Луканюк
13 березня, 13:16
На люксембурзького спортсмена Кевіна Генітца впав рекламний банер, повз який він проїжджав

Кевін зійшов з дистанції

Велогонщик команди Groupama FDJ Кевін Генітц змушений був знятися з багатоденки Париж – Ніца перед стартом сьомого етапу.

А все через безглузду травму, яку отримав спортсмен із Люксембургу. На 29-річного Генітца впав рекламний банер, повз який він проїжджав.

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