"Последний танец" отправил Роналду домой! Бельгия обыграла чемпионов Европы

В Европе будет новый чемпион. Сборная Бельгии минимально обыграла Португалию благодаря голу Торгана Азара и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Роналду не смог вытащить Португалию в четвертьфинал / Фото: Getty Images

Лучшая команда мира по рейтингу ФИФА и действующий чемпион Европы. Такая вывеска отлично бы подошла к финалу. Но Бельгия и Португалия встретились в первом раунде плей-офф.

Португальский защитник Пепе начал игру с первых минут и стал самым возрастным полевым футболистом, вышедшим в стартовом составе в плей-офф чемпионата Европы – 38 лет и 121 день.

Работы у португальской обороны было предостаточно. Ее прессовали Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и Торган Азар.

Борьба на поле была мужской / Фото: Getty Images

О каждом из них по паре слов. Де Брюйне получил травму перед Евро-2020 и его участие было под большим вопросом. Успел восстановиться, играл – и снова попал в лазарет. Сегодня Кевин получил болезненный удар по ногам. В перерыве его врачи пытались поставить на ноги, игрок даже вышел на второй тайм. Но пробыл на поле три минуты и попросил замену.

Ромелу Лукаку накануне матча признался, что помогал ему настраиваться на Португалию документальный сериал "Последний танец" о баскетбольной команде Чикаго Буллс 90-х годов.

Благодаря фильму Лукаку понял, что черпает мотивацию так же, как легендарный Майкл Джордан. Баскетболист использовал критику в свой адрес, чтобы стать лучшим.

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А что Торган Азар? А он забил. В конце первого тайма мощным ударом из-за штрафной пробил португальского вратаря.

Португальцы больше владели мячом, больше били. Куртуа справился с ударом Роналду со штрафного, Жота промахнулся с голевой позиции, Диаш должен был забивать после навеса с углового, штанга спасла бельгийцев после удара Геррейро... Но до конца матча счет так и не изменился.

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Бельгия выиграла – 1:0 и в Европе теперь будет новый чемпион. 2 июля Бельгия сыграет против Италии.

Бельгия – Португалия – 1:0

Гол: Т. Азар (42)

Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Вертонген, Вермален, Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар (Дендонкер, 90+5), де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку, Э. Азар (Карраско, 87).

Португалия: Патрисиу, Далот, Диаш, Пепе, Геррейру, Моутиньо (Фернандеш, 55), Палинья (Данилу, 78), Санчеш (Оливейра, 79), Б. Силва (Фелиш, 55), Роналду, Жота (А. Силва, 70).