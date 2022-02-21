24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
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Последний спарринг Динамо: трансляция матча против команды Верпаковскиса

Александр Трикиша
21 февраля, 09:26
Сегодня киевское Динамо проведет заключительный спарринг на тренировочном сборе в Турции. Киевляне завершат подготовку ко второй части сезона матчем против латвийского клуба РФШ

Динамо завершает подготовку ко второй части сезона / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – РФШ начнется в 11:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна в плеере ниже.

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РШФ был основан только в 2005 году, а генеральным директором клуба является бывший форвард Динамо Марис Верпаковскис. За свою короткую историю РШФ уже успел выиграть два национальных Кубка, дважды – Кубок лиги, а в 2021 году был чемпионом Латвии.

Марис Верпаковскис. Фото: ФК Динамо

Матчи киевского Динамо на сборах

  • 21.01. Динамо – Атлетико Пульпиленьо (Испания) – 4:0
  • 22.01. Динамо – Расинг Унион (Люксембург) – 4:0
  • 25.01. Динамо – Реал Мурсия (Испания) – 3:1
  • 27.01. Динамо – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1
  • 31.01. Динамо – Лудогорец (Болгария) – 4:1
  • 02.02. Динамо – Чукарички (Сербия) – 3:2
  • 04.02. Динамо – Левски (Болгария) – 1:1
  • 07.02. Динамо – Рудар (Черногория) – 1:0
  • 08.02. Динамо – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:0
  • 10.02. Динамо – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – 4:1
  • 13.02. Динамо – Инджия (Сербия) – 4:0
  • 15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 4:0
  • 17.02. Динамо – Валмиера (Латвия) – 2:0
  • 19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0

Уже 26-го февраля Динамо проведет первый весенний матч чемпионата Украины. Киевляне сыграют с Ингульцом. Матч должен был пройти в Петрово, но новая арена Ингульца оказалась не готова, поэтому во второй раз в сезоне команды встретятся в Киеве.

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