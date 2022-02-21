24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Останній спаринг Динамо: трансляція матчу проти команди Верпаковскіса

Олександр Трикіша
21 лютого, 09:26
Сьогодні київське Динамо проведе заключний спаринг на тренувальному зборі у Туреччині. Кияни завершать підготовку до другої частини сезону матчем проти латвійського клубу РФШ

Динамо завершує підготовку до другої частини сезону / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – РФШ розпочнеться об 10:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна у плеєрі нижче.

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РШФ було засновано лише у 2005 році, а генеральним директором клубу є колишній форвард Динамо Маріс Верпаковскіс. За свою коротку історію РШФ вже встиг виграти два національні Кубки, двічі – Кубок ліги, а у 2021 році був чемпіоном Латвії.

Маріс Верпаковскіс. Фото: ФК Динамо

Матчі київського Динамо на зборах

  • 21.01. Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо (Іспанія) – 4:0
  • 22.01. Динамо – Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0
  • 25.01. Динамо – Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1
  • 27.01. Динамо – Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1
  • 31.01. Динамо – Лудогорець (Болгарія) – 4:1
  • 02.02. Динамо – Чукарічки (Сербія) – 3:2
  • 04.02. Динамо – Левськи (Болгарія) – 1:1
  • 07.02. Динамо – Рудар (Чорногорія) 1:0
  • 08.02. Динамо – Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0
  • 10.02. Динамо – Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1
  • 13.02. Динамо – Інджія (Сербія) – 4:0
  • 15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) 4:0
  • 17.02. Динамо – Валмієра (Латвія) – 2:0
  • 19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0

Вже 26 лютого Динамо проведе перший весняний матч чемпіонату України. Кияни зіграють із Інгульцем. Матч мав пройти у Петровому, але нова арена Інгульця виявилася не готова, тому вдруге в сезоні команди зустрінуться у Києві.

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