"После первой стрельбы можно было заканчивать". Велепец – о провале в первой гонке сезона

27 ноября в шведском Эстерсунде прошли первые гонки Кубка мира по биатлону. Урош Велепец считает, что на результатах украинских биатлонисток сказалось волнение перед первым стартом.

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"Я считаю, что это нервы перед первым серьезным стартом. В Шушене были все такие старты хорошие, там закрывали нули. А тут начали три девушки с двух промахов. При этом практически можно заканчивать гонку в индивидуалке. Сразу по две минуты штрафа... Но боролись до конца.

Я рад за Валю, что справилась. Просто ногами еще не в такой форме, которая позволяет бороться за высшие места. Но все-равно неплохая гонка.