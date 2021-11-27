27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
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Челси --
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"После первой стрельбы можно было заканчивать". Велепец – о провале в первой гонке сезона

Сергей Шаховец
27 ноября, 19:55
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону прокомментировал выступления украинок на первом этапе Кубка мира

Валентина Семеренко / Фото: AFP

27 ноября в шведском Эстерсунде прошли первые гонки Кубка мира по биатлону. Урош Велепец считает, что на результатах украинских биатлонисток сказалось волнение перед первым стартом.

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"Я считаю, что это нервы перед первым серьезным стартом. В Шушене были все такие старты хорошие, там закрывали нули. А тут начали три девушки с двух промахов. При этом практически можно заканчивать гонку в индивидуалке. Сразу по две минуты штрафа... Но боролись до конца.

Я рад за Валю, что справилась. Просто ногами еще не в такой форме, которая позволяет бороться за высшие места. Но все-равно неплохая гонка.

Валентина Семеренко

У Джимы хороший ход: она с 18-ым графиком показала, что находится на уровне конца сезона прошлого года и может бороться с хорошей стрельбой за высокие места в каждой гонке. Сегодня, с одним промахом меньше, была бы восьмой-девятой. Это дает хорошие надежды.

/ Фото: AFP

Меркушиной после простуды просто еще тяжело бежать. Но все равно надеялись, что может закрыть четыре нуля, но просто стрельба не пошла. А бег такой, как был раньше. Стрельба – это самое важное в индивидуалке. Кто закрывает все – тот и выигрывает. А мы сегодня все, кроме Вали, стреляли не на уровне", – отметил специалист.

Анастасия Меркушина / Фото: Twitter

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Напомним, что индивидуальную гонку Кубка мира на 15 километров выиграла чешская биатлонистка Маркета Давидова. Лучшей из Украины была Валя Семеренко, которая финишировала на 17-м месте.