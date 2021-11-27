27 листопада 14:00
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Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець 0
Десна 1
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
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Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
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Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
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Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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Зальцбург --
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"Після першої стрільби можна було закінчувати". Велепець – про провал у першій гонці сезону

Сергій Шаховець
27 листопада, 19:55
Головний тренер жіночої збірної України з біатлону прокоментував виступи українок на першому етапі Кубка світу

Валентина Семеренко / Фото: AFP

27 листопада у шведському Естерсунді пройшли перші гонки Кубка світу з біатлону. Урош Велепець вважає, що на результатах українських біатлоністок позначилося хвилювання перед першим стартом.

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"Я вважаю, що це нерви перед першим серйозним стартом. У Шушені були всі такі старти хороші, там закривали нулі. А тут почали троє дівчат з двох промахів. При цьому практично можна закінчувати гонку в індивідуалці. Відразу дві хвилини штрафу... Але боролися до кінця.

Я радий за Валю, що впоралася. Просто ноги ще не в такій формі, що дозволяють боротися за найвищі місця. Але все-таки непогана гонка.

Валентина Семеренко

Джима має гарний хід: вона з 18-м графіком показала, що знаходиться на рівні кінця сезону минулого року і може боротися з гарною стріляниною за високі місця в кожній гонці. Сьогодні, з одним промахом менше, була б восьмою-дев'ятою. Це дає добрі надії.

/ Фото: AFP

Меркушиній після застуди просто ще важко бігти. Але все одно сподівалися, що може закрити чотири нулі, але стрільба не пішла. А біг такий, як був раніше. Стрільба – це найважливіше в індивідуалці. Хто закриває все – той і виграє. А ми сьогодні усі, окрім Валі, стріляли не на рівні", – зазначив фахівець.

Анастасія Меркушина / Фото: Twitter

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Нагадаємо, що індивідуальну гонку Кубка світу на 15 кілометрів виграла чеська біатлоністка Маркета Давидова. Найкращою з України була Валя Семеренко, яка фінішувала на 17 місці.