"Після першої стрільби можна було закінчувати". Велепець – про провал у першій гонці сезону

27 листопада у шведському Естерсунді пройшли перші гонки Кубка світу з біатлону. Урош Велепець вважає, що на результатах українських біатлоністок позначилося хвилювання перед першим стартом.

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"Я вважаю, що це нерви перед першим серйозним стартом. У Шушені були всі такі старти хороші, там закривали нулі. А тут почали троє дівчат з двох промахів. При цьому практично можна закінчувати гонку в індивідуалці. Відразу дві хвилини штрафу... Але боролися до кінця.

Я радий за Валю, що впоралася. Просто ноги ще не в такій формі, що дозволяють боротися за найвищі місця. Але все-таки непогана гонка.