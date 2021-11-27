"Після першої стрільби можна було закінчувати". Велепець – про провал у першій гонці сезону

Валентина Семеренко / Фото: AFP
27 листопада у шведському Естерсунді пройшли перші гонки Кубка світу з біатлону. Урош Велепець вважає, що на результатах українських біатлоністок позначилося хвилювання перед першим стартом.
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"Я вважаю, що це нерви перед першим серйозним стартом. У Шушені були всі такі старти хороші, там закривали нулі. А тут почали троє дівчат з двох промахів. При цьому практично можна закінчувати гонку в індивідуалці. Відразу дві хвилини штрафу... Але боролися до кінця.
Я радий за Валю, що впоралася. Просто ноги ще не в такій формі, що дозволяють боротися за найвищі місця. Але все-таки непогана гонка.
Джима має гарний хід: вона з 18-м графіком показала, що знаходиться на рівні кінця сезону минулого року і може боротися з гарною стріляниною за високі місця в кожній гонці. Сьогодні, з одним промахом менше, була б восьмою-дев'ятою. Це дає добрі надії.
Меркушиній після застуди просто ще важко бігти. Але все одно сподівалися, що може закрити чотири нулі, але стрільба не пішла. А біг такий, як був раніше. Стрільба – це найважливіше в індивідуалці. Хто закриває все – той і виграє. А ми сьогодні усі, окрім Валі, стріляли не на рівні", – зазначив фахівець.
Нагадаємо, що індивідуальну гонку Кубка світу на 15 кілометрів виграла чеська біатлоністка Маркета Давидова. Найкращою з України була Валя Семеренко, яка фінішувала на 17 місці.