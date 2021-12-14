После избиения россиянина, Магнус Карлсен решил отказаться от чемпионского титула

На церемонии награждения Карлсен делал селфи, а Непомнящий грустил / Фото: Коллаж: Сегодня

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сомневается, что будет и дальше защищать свой титул.

Лишь один момент мотивирует норвежца. Если турнир претендентов выиграет 18-летний француз иранского происхождения Алиреза Фируджа. Ранее Фируджа побил рекорд Карлсена.

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Следующий турнир претендентов состоится летом 2022 года, а проведение матча за шахматную корону запланировано на конец 2022 года.

"Те, кто ожидает, что я сыграю еще раз матч за звание чемпиона мира, вероятно будут разочарованы. На протяжении большей части года мне было ясно, что этот матч с Яном Непомнящим должен стать последним. Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные", – заявил Карлсен, который защитил титул в матче с Непомнящим.

Встреча сложилась очень просто для норвежца. Все выглядело, как избиение младенца. Матч продолжался всего 11 партий и завершился разгромом Непомнящего – 7,5 на 3,5.

Карлсен vs Непомнящий / Фото: Getty Images

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"Алиреза Фируджа квалифицировался на турнир претендентов. Это меня мотивирует. Если же турнир претендентов выиграет кто-то другой, я вряд ли сыграю в матче на первенство мира", – разочаровал поклонников норвежец.

31-летний Магнус Карлсен впервые стал чемпионом мира в 2013 году, когда победил Виши Ананда. С тех пор он еще четыре раза защищал титул – победил Ананда (2014), Карякина (2016), Каруану (2018) и Непомнящего (2021).