Після побиття росіянина Магнус Карлсен вирішив відмовитися від чемпіонського титулу

На церемонії нагородження Карлсен робив селфі, а Непомнящий сумував / Фото: Колаж: Сьогодні

Чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен сумнівається, що й надалі захищатиме свій титул.

Лише один момент мотивує норвежця. Якщо турнір претендентів виграє 18-річний француз іранського походження Аліреза Фіруджа. Раніше Фіруджа побив рекорд Карлсена.

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Наступний турнір претендентів відбудеться влітку 2022 року, а проведення матчу за шахову корону заплановано на кінець 2022 року.

"Ті, хто очікує, що я зіграю ще раз матч за звання чемпіона світу, ймовірно, будуть розчаровані. Протягом більшої частини року мені було ясно, що цей матч з Яном Непомнящим повинен стати останнім. Це вже означає для мене не так багато, як раніше. Я не відчував, що позитивні моменти переважують негативні", – заявив Карлсен, який захистив титул у матчі з Непомнящим.

Зустріч склалася дуже просто для норвежця. Все виглядало, як побиття немовляти. Матч тривав лише 11 партій та завершився розгромом Непомнящего – 7,5 на 3,5.

Карлсен vs Непомнящий / Фото: Getty Images

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"Аліреза Фіруджа кваліфікувався на турнір претендентів. Це мене мотивує. Якщо ж турнір претендентів виграє хтось інший, я навряд чи зіграю у матчі на першість світу", – розчарував шанувальників норвежець.

31-річний Магнус Карлсен уперше став чемпіоном світу у 2013 році, коли переміг Віші Ананда. З того часу він ще чотири рази захищав титул – переміг Ананда (2014), Карякіна (2016), Каруану (2018) та Непомнящего (2021).