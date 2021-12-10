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Позбавив росіянина гарячої ночі: Карлсен знищив Непомнящего у матчі за шахову корону

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
10 грудня, 21:27
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Норвежець Магнус Карлсен переміг росіянина Яна Непомнящего у 11-й партії та достроково захистив титул чемпіона світу з шахів
Карлсен переміг Непомнящего
Карлсен переміг Непомнящего / Фото: Getty Images

Після сьогоднішнього поєдинку рахунок у серії став 7,5:3,5 на користь Карлсена за три партії до кінця матчу за шахову корону.

Карслен утримує титул найкращого шахіста світу з 2013 року.

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Нагадаємо, призовий фонд матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримає 60%, а якщо перемогу буде досягнуто у тай-брейку – 55%.

Зазначимо, що найдовше шахову корону утримував Емануїл Ласкер. Він вважався найкращим шахістом світу протягом 27 років (з 1894 по 1921 рік)!

Раніше ми писали, що актриса фільмів для дорослих пообіцяла російському шахісту ніч за перемогу, але доведеться Непомнящему коротати ніч на самоті.

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Також повідомлялося, що у покері може з'явитися шаховий атрибут, який допоможе прискорити гру. Канадський хайроллер Даніель Негреану пропонує використовувати шаховий годинник для лімітування ігрового часу.

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