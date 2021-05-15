"Поселим 11 девушек, через 9 месяцев выселим 22 человека": сексистский скандал с боссом клуба УПЛ

Президент львовского Руха Григорий Козловский выступил с критикой требования УАФ – иметь с нового сезона женские команды. И угодил в скандал

Президент львовского Руха Григорий Козловский / Фото: Рух Львов

Президент львовского Руха Григорий Козловский крайне противоречиво высказался относительно требования УАФ, согласно которому с нового сезона все клубы УПЛ должны иметь еще и женскую команду. Бизнесмену впору приготовиться к обвинениям в сексизме.

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"Если U-21 (чемпионат дублеров) ликвидировали ради того, чтобы клубы заявили женский состав, то я не понимаю зачем. Мне что, поселить теперь в академию женщин и пусть они живут с парнями? Так мы можем поселить 11 девушек, а через 9 месяцев выселим уже 22 человека. Это сделано просто для галочки", – заявил Козловский клубному YouTube-каналу Руха

"Прежде чем формировать женские команды, может, сначала, создадим специализированные интернаты для них? Классы женского футбола. А где сейчас футболисток брать? Если молодежный чемпионат ликвидировали из-за договорных матчей, то просто снимите эти команды с розыгрыша и все", – возмутился президент Руха

Женская сборная Украины по футболу / Фото: Украинская ассоциация футбола

За эти слова Григорию Козловскому уже начинает прилетать от болельщиков. "Получается, в его представлении девушки способны лишь заниматься сексом и рожать детей", – негодуют болельщики в Сети.

Ранее мы писали, что футбол больше не будет прежним: в Нидерландах мужчинам и женщинам разрешили вместе играть в одной команде.

Вместе с тем мы рассказывали, что датскую футболистку Катрин Вейе не пускали в Швецию, где она выступает за клуб Русенгорд. "Футбол – это не работа", – заявили четвертьфиналистке Лиги чемпионов пограничники.

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