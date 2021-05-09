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Красотки не играют в футбол. Датскую футболистку не пустили в Швецию

9 мая, 14:30

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Катрин Вейе сказали, что футбол – это не работа и ей нужно вернуться в Данию, не убедило пограничников и то, что девушка выступает за четвертьфиналиста Лиги чемпионов

Знаменитая футболистка сборной Дании Катрин Вейе попала в неприятный инцидент на границе со Швецией. Пограничники усомнились в том, что такая красотка зарабатывает на жизнь, играя в футбол.

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Футболистка шведского футбольного клуба Русенгорд пересекала датско-шведскую границу в четверг, когда ее остановила полиция. Она собиралась отправиться на тренировку из Дании в Мальме. Тест на коронавирус посчитали слишком старым, а документы на работу подвергли сомнению. Но даже когда Вейе показала принесенные с собой документы, подписанные спортивным директором клуба, которые доказывали, что она выступает за четвертьфиналиста женской Лиги чемпионов, пограничная полиция не собиралась ее пропускать, сообщает шведская газета Sportbladet.

По словам Вейе, пограничник сказал, что футбол – это не работа и ей нужно вернуться в Данию. Футболистка рассмеялась, подумав, что это шутка.

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В конце концов, другой полицейский, проверив документы, пропустил Вейе в страну.

29-летняя Катрин Вейе имеет более сотни матчей за сборную Дании, выступала за такие клубы, как Монпелье и Арсенал, и с прошлого года стала основным игроком титулованной датской команды Русенгорд.

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