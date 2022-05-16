Порхай как бабочка, е*ашь как ВСУ! Огненный подарок Усик на день рождения (фото)

Екатерина Усик получила подарок на день рождения

Уже этим летом должен состояться бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В сентябре прошлого года украинцем выиграл у британца в Лондоне и стал обладателем поясов WBO, IBF, IBO и WBA.

Ради подготовки к битве Усик с семьей выехал из Украины, где служил в теробороне Киева. За границей он с женой и встретил ее день рождения.

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Екатерине сделали оригинальный подарок, прислав большой флаг с поздравлениями и пожеланиями удачи ее мужу. Девушке особенно понравилась фраза "Порхай как бабочка, е*ашь как ВСУ". Также жена боксера в подарок получила патриотическую футболку с известным посланием для русского корабля.

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Отметим, что жена Александра активно ведет Instagram и постоянно информирует общественность об ужасах, которые на нашу землю принесли российские фашисты. К примеру, недавно Екатерина Усик поддержала бойцов на "Азовстали" в Мариуполе.