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Порхай як метелик, ї*аш як ЗСУ! Вогняний подарунок Усик на день народження (фото)

Анатолій Дерека
16 травня, 23:37
Дружина українського боксера отримала патріотичні презенти та похвалилася ними у Instagram

Катерина Усик отримала подарунок на день народження

Вже цього літа має відбутися бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. У вересні минулого року українцем виграв у британця у Лондоні та став володарем поясів WBO, IBF, IBO та WBA.

Заради підготовки до битви Усик із сім'єю виїхав з України, де служив у теробороні Києва. За кордоном він із дружиною та зустрів її день народження.

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Катерині зробили оригінальний подарунок, надіславши великий прапор із привітаннями та побажаннями удачі її чоловікові. Дівчині особливо сподобалася фраза "Порхай як метелик, ї*аш як ЗСУ". Також дружина боксера у подарунок отримала патріотичну футболку із відомим посланням для російського корабля.

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Зазначимо, що дружина Олександра активно веде Instagram і постійно інформує громадськість про жахіття, яке на нашу землю принесли російські фашисти. Наприклад, нещодавно Катерина Усик підтримала бійців на "Азовсталі" у Маріуполі.