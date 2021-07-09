Порье тренируется с дикарями каждый день: Конор может потерять все 11 июля

Президент UFC Дана Уайт считает, что к третьему поединку с Дастином Порье бывший чемпион лиги в двух категориях Конор Макгрегор относится намного серьезнее

Дастин Порье и Конор Макгрегор / Фото: UFC

Президент UFC Дана Уайт в предвкушении третьего поединка между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье. Поединок пройдет в ночь на воскресенье. Ранее мы писали, что Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов перед третьим боем.

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"Конор чертовски хорошо выглядел в том первом раунде с Порье. Не знаю, как качественно он подготовился к тому бою. Я просто не в курсе, что он делал на тренировках. Но я точно скажу, что к третьему поединку Конор относится намного серьезнее. Он практически отключился от всего вокруг. Сейчас он прежний Конор Макгрегор", – цитирует Уайта PJ Penn.

Дастин Порье и Конор Макгрегор / Фото: Reuters

"Только Конор знает, что ему нужно сделать иначе. Но вот что я вам скажу: Порье каждый день тренируется во Флориде с дикарями. Он просто жаждет этого боя. Нет никаких сомнений, что Дастин более голоден, чем Макгрегор. Он хочет забрать у Конора все".

Тем временем названы гонорары Макгрегора и Порье за третий бой.

Напомним, в 2014 году Конор нокаутировал Дастина, а в январе 2021-го американец взял реванш, досрочно завершив бой во втором раунде.