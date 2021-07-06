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"Где тренировался Конор?" Украинский чемпион знает от чего зависит результат боя Макгрегор – Порье

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 июля, 17:19
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Чемпион Bellator Ярослав Амосов считает, что Порье будет готов к поединку на сто процентов, а вот чем занимался Макгрегор никто не знает
Амосов считает, что все будет зависеть от настроя Конора
Амосов считает, что все будет зависеть от настроя Конора

10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе пройдет один из самых ожидаемых поединков смешанных единоборств. Конор Макгрегор против Дастина Порье. Свой прогноз на этот бой дал сильнейший украинский боец, чемпион Bellator, Ярослав Амосов.

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"Мне кажется, все зависит от кондиций Макгрегора. Непонятно где и с кем Конор тренировался и готовился к этому бою. Я не видел ни в каких социальных сетях его спарринг-партнеров. То, что Порье будет готов на 100%, я уверен. Поэтому результат зависит от того, как будет готов Макгрегор", – считает Амосов.

Напомним, в первом бою (в сентябре 2014 года) Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде. А во втором поединке (в январе 2021 года) уже Порье отправил в нокаут ирландца во втором раунде.

Макгрегор и Порье
Макгрегор и Порье / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Макгрегор купил паб, в котором в 2019 году избил пенсионера. Сделка обошлась ирландцу в два миллиона евро.

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