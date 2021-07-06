"Где тренировался Конор?" Украинский чемпион знает от чего зависит результат боя Макгрегор – Порье

Чемпион Bellator Ярослав Амосов считает, что Порье будет готов к поединку на сто процентов, а вот чем занимался Макгрегор никто не знает

Амосов считает, что все будет зависеть от настроя Конора

10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе пройдет один из самых ожидаемых поединков смешанных единоборств. Конор Макгрегор против Дастина Порье. Свой прогноз на этот бой дал сильнейший украинский боец, чемпион Bellator, Ярослав Амосов.

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"Мне кажется, все зависит от кондиций Макгрегора. Непонятно где и с кем Конор тренировался и готовился к этому бою. Я не видел ни в каких социальных сетях его спарринг-партнеров. То, что Порье будет готов на 100%, я уверен. Поэтому результат зависит от того, как будет готов Макгрегор", – считает Амосов.

Напомним, в первом бою (в сентябре 2014 года) Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде. А во втором поединке (в январе 2021 года) уже Порье отправил в нокаут ирландца во втором раунде.

Макгрегор и Порье / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Макгрегор купил паб, в котором в 2019 году избил пенсионера. Сделка обошлась ирландцу в два миллиона евро.