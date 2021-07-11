Попадут все! Чемпионат Европы расширят с 24 до 32 сборных

Трофей чемпионата Европы по футболу / Фото: Getty Images
УЕФА рассматривает возможность увеличить количество участников чемпионатов Европы с 24 до 32 сборных. Притом что всего в организации – 55 стран-членов.
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Как сообщает Associated Press, данное решение могут принять до 2023 года, а изменения должны вступить в силу с 2028 года. В случае, если количество участников Евро будет увеличено, в УЕФА могут пересмотреть формат отборочного турнира или вовсе отказаться от него.
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Напомним, что в последний раз количество участников Евро увеличивали перед турниром в 2016 году – с 16 до 24 команд.
Евро-2016, проходивший во Франции, стал первым, на который Украина сумела получить путевку через отборочные матчи.
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