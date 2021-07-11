Потраплять усі! Чемпіонат Європи розширять з 24 до 32 збірних

Рішення про це ухвалять до 2023 року, а новий формат Євро може бути випробуваний вже в 2028-му. При цьому не виключено, що від відбіркового турніру взагалі відмовляться

Трофей чемпіонату Європы з футболу / Фото: Getty Images

УЄФА розглядає можливість збільшити кількість учасників чемпіонатів Європи з 24 до 32 збірних. Притому що всього в організації – 55 країн.

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Як повідомляє Associated Press, це рішення можуть ухвалити до 2023 року, а зміни мають набути чинності з 2028 року. У разі, якщо кількість учасників Євро збільшать, в УЄФА можуть переглянути формат відбіркового турніру або зовсім відмовитися від нього.

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Нагадаємо, що востаннє кількість учасників Євро збільшували перед турніром в 2016 році – з 16 до 24 команд.

Євро-2016, що відбувався у Франції, став першим, на який Україна зуміла здобути путівку через відбіркові матчі.