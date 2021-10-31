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Полузащитник Динамо привез домой еще одного ребенка

Олег Люлька
31 октября, 21:06
После выездной победы над Мариуполем полузащитник Динамо Виталий Буяльский забрал из роддома жену и сыночка, которого она ему подарила

Буяльских уже четверо / Фото: Instagram

В пятницу в одном из частных столичных роддомов Алина Буяльская родила мальчика.

В субботу Виталий Буяльский с Динамо обыграл в гостях Мариуполь 3:2.

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А в воскресенье, по возвращении в столицу, ведущий полузащитник киевлян забрал свою супругу из роддома, взяв на руки комочек, родившийся с ростом 56 см и весом 3940 граммов.

"Ура, домой в новом составе", – написала в Instagram Алина Буяльская.

Буяльский и его жена с сыночком / Фото: Instagram

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Напомним, для Виталия и Алины Буяльских это второй ребенок – их дочке Злате в ноябре исполнится четыре годика.

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Отметим, что недавно отцом стал партнер Буяльского по Динамо Беньямин Вербич. Модель Playboy также подарила ему сына.

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Беньямин Вербич стал отцом / Фото: Instagram