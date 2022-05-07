Полный релакс Свитолиной. Куда пропала украинская звезда тенниса

Элина Свитолина отдыхает от тенниса / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram elisvitolina

Почти два месяца Элина Свитолина не выходит на корт в официальных матчах. Украинка взяла паузу в карьере из-за войны в стране. Морально и психологически было сложно справляться с эмоциями, поэтому она решила отказаться от нескольких турниров.

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Отвлечения от тенниса пошли на пользу Элине. Последние фото, например на фоне сине-желтых сердечек за вкусным обедом, показывают, что Свитолина в приподнятом настроении.

Визит в Милан точно порадовал изящной местной пиццой. То ли Элина ударилась в кулинарию, то ли ее просто привлекают различные блюда.

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Элина все это время помогала Украине и призывала остальных действовать аналогично. В своем первом комментарии после долгой паузы, украинская топ-теннисистка рассказала, что заставило ее взять паузу:

"Ментально это были очень интенсивные два месяца. Очень многое происходит со мной и с Украиной, где живет моя семья. Поэтому я решила взять паузу и отдохнуть. Были слухи о возможной войне, но до последнего момента никто не верил, что она начнется. Даже сейчас я не могу вообразить 90% того, через что проходят женщины, дети и вообще все. Это ужасно – жить в мире, где не знаешь, проснешься ли ты завтра утром"

Ждем возращения Свитолиной на теннисные корты с новой силой и жаждой к победам.

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Напомним, что Международная федерация тенниса отстранила России и Беларусь от всех соревнований под своей эгидой.