Повний релакс Світоліної. Куди зникла українська зірка тенісу

Еліна Світоліна відпочиває від тенісу / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram elisvitolina

Майже два місяці Еліна Світоліна не виходить на корт в офіційних матчах. Українка взяла паузу у кар'єрі через війну в країні. Морально і психологічно було важко справлятися з емоціями, тому вирішила відмовитися від кількох турнірів.

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Відволікання від тенісу пішли на користь Еліні. Останні фото, наприклад на тлі синьо-жовтих сердець за смачним обідом, показують, що Світоліна в піднесеному настрої.

Візит до Мілана точно порадував витонченою місцевою піцою. Чи то Еліна вдарилася в кулінарію, чи її просто приваблюють різні страви.

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Еліна весь цей час допомагала Україні і закликала решту діяти аналогічно. У своєму першому коментарі після довгої паузи українська топ-тенісистка розповіла, що змусило її взяти паузу:

" Ментально це були дуже інтенсивні два місяці. Дуже багато відбувається зі мною та з Україною, де живе моя сім'я. Тому я вирішила взяти паузу та відпочити. Були чутки про можливу війну, але до останнього моменту ніхто не вірив, що вона почнеться. Навіть зараз я не можу уявити 90% того, через що проходять жінки, діти та взагалі все. Це жахливо – жити у світі, де не знаєш, чи прокинешся ти завтра вранці "

Чекаємо на повернення Світоліної на тенісні корти з новою силою і жагою до перемог.

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Нагадаємо, що Міжнародна федерація тенісу усунула Росії та Білорусь від усіх змагань під своєю егідою .