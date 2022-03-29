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Украина без Свитолиной. Война сломила лидера теннисной сборной

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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29 марта, 17:40
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Элина Свитолина не поможет сборной Украины в международном турнире против США. Олимпийская призерка берет паузу
Свитолина приостанавливает карьеру
Свитолина приостанавливает карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram elisvitolina

Первая ракетка Украины временно приостанавливает профессиональные выступления. Война в Украине стала одной из главных причин волевого решения Элины Свитолиной. Моральное давление и постоянные переживания выбили из колеи призерку Олимпийских игр Токио-2020.

Свитолина берет паузу в карьере
Свитолина берет паузу в карьере / Фото: Instagram elisvitolina

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Свое решение украинская теннисистка изложила на своей странице в Instagram, где назвала и вторую причину паузы в карьере:

Для меня это были чрезвычайно тяжелые пару месяцев не только морально, но и физически. Я долго мучилась со спиной. Боль не давала мне подготовиться к турнирам в лучшем виде. Между тем, наблюдая с невыносимой болью в сердце за тем, что происходит на моей родине, в Украине, и с какой отвагой и мужеством наш украинский народ защищает нашу страну, это дало мне огромный толчок продолжать и бороться на корте.

Теперь мое тело больше не может этого выдерживать, и мне нужно отдохнуть. Поэтому мне грустно сообщать, что я не сыграю в Кубке Билли Джин Кинг и на нескольких моих любимых турнирах в Европе. Но я уверена, скоро увидимся! Спасибо всем за поддержку в этот непростой период.

Свитолина с бронзой Игр в Токио
Свитолина с бронзой Игр в Токио / Фото: Reuters

Таким образом лидер женской сборной Украины по теннису пропустит противостояние против США, которое состоится 15-16 апреля 2022 года. Кроме того, Свитолина пропустит начало сезона игр на грунте.

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Еще одна украинская теннисистка Марта Костюк не хочет иметь ничего общего с Россией.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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