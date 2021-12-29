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"Полный провал": Пидручный огненно высказался о выступлении в Рождественской гонке

Сергей Шаховец
29 декабря, 12:25
Украинский биатлонист остался недоволен восьмым местом в последней гонке 2021 года

Дмитрий Пидручный провалил стрельбу в Рупольдинге / Фото: Facebook

Во вторник, 29 декабря, в Рупольдинге прошла традиционная Рождественская гонка. По ее итогам украинская пара в составе Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного заняла восьмое место из десяти стартовавших.

В финальной части соревнования украинцы допустили 13 промахов на огневых рубежах, в то время как все соперники ошибались максимум 8 раз.

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"В итоге 8-е место на World Team Challenge. В преследовании произошел полный провал со стрельбой, настрелял за весь предыдущий год.

Благодарен команде за работу, а болельщикам за поддержку. Всем счастливого нового года и веселых праздников", – написал Пидручный в своем Facebook.

Напомним, что с 6 по 9 января состоятся соревнования шестого этапа Кубка мира, которые пройдут в Оберхофе.

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Тарас Лесюк выступил лучше других украинцев в спринте