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"Повний провал": Підручний гаряче висловився про виступ у Різдвяній гонці

Сергій Шаховець
29 грудня, 12:25
Український біатлоніст залишився незадоволеним восьмим місцем в останній гонці 2021 року

Дмитро Підручний провалив стрільбу в Рупольдінгу / Фото: Facebook

У вівторок, 29 грудня, у Рупольдінгу відбулася традиційна Різдвяня гонка. За її підсумками українська пара у складі Юлії Джими та Дмитра Підручного посіла восьме місце з десяти тих, хто стартував.

У фінальній частині змагання українці допустили 13 промахів на вогневих рубежах, тоді як усі суперники помилялися максимум 8 разів.

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У результаті 8-е місце на World Team Challenge. У переслідуванні стався повний провал зі стрільбою, настріляв за весь попередній рік.

Вдячний команді за роботу, а уболівальникам за підтримку. Усім щасливого нового року та веселих свят", – написав Підручний у своєму Facebook.

Нагадаємо, що з 6 по 9 січня відбудуться змагання шостого етапу Кубка світу, які пройдуть в Обергофі.

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Раніше ми розповідали, як український біатлоніст Тарас Лесюк тяжко переніс коронавірус, що у підсумку позначилося на його результатах на етапах Кубка світу.