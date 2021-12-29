"Повний провал": Підручний гаряче висловився про виступ у Різдвяній гонці

Дмитро Підручний провалив стрільбу в Рупольдінгу / Фото: Facebook
У вівторок, 29 грудня, у Рупольдінгу відбулася традиційна Різдвяня гонка. За її підсумками українська пара у складі Юлії Джими та Дмитра Підручного посіла восьме місце з десяти тих, хто стартував.
У фінальній частині змагання українці допустили 13 промахів на вогневих рубежах, тоді як усі суперники помилялися максимум 8 разів.
У результаті 8-е місце на World Team Challenge. У переслідуванні стався повний провал зі стрільбою, настріляв за весь попередній рік.
Вдячний команді за роботу, а уболівальникам за підтримку. Усім щасливого нового року та веселих свят", – написав Підручний у своєму Facebook.
Нагадаємо, що з 6 по 9 січня відбудуться змагання шостого етапу Кубка світу, які пройдуть в Обергофі.
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