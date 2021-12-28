28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Стреляли по воробьям? Джима и Пидручный провалили Рождественскую гонку

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
28 декабря, 21:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня в Рупольдинге прошла традиционная "Рождественская гонка". Украинцы Юлия Джима и Дмитрий Пидручный были вторыми в масс-старте, но в персьюте финишировали восьмыми
Австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер выиграли Рождественскую гонку-2021
Австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер выиграли Рождественскую гонку-2021 / Фото: Getty Images

Во вторник, 28 декабря, в Рупольдинге состоялась последняя биатлонная гонка в 2021 году. В связи с коронавирусными ограничениями соревнования прошли без зрителей.

Квалификация в этой Рождественской гонке проходит в виде масс-старта. После первого этапа лидерство захватила украинка Юлия Джима, которая отстрелялась на отлично. Но на следующих огневых рубежах наши спортсмены заработали 7 кругов штрафа и в итоге финишировали вторыми с отставанием в более чем минуту.

Реклама

Таким образом гонку преследования украинские биатлонисты стартовали со второй позиции. Джима и Пидручный стали худшими стрелками финальной части, настреляв сразу 13 промахов, в то время как все соперники ошибались максимум 8 раз.

Тем не менее украинцы сумели добраться до финиша восьмыми, оставив за спиной команды Канады, а также Германии в составе Ванессы Хинц и Бенедикта Долля.

Победу одержали австрийцы, которые не закрыли лишь две мишени. В борьбе за второе место россияне опередили чехов, а чемпионы масс-старта Янина Хеттих и Эрик Лессер остановились в шаге от пьедестала почета.

Реклама

Результаты гонки:

1. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (2) 32:15,5
2. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (3) +56,8
3. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (5) +59,7
4. Янина Хеттих / Эрик Лессер (8) +1:19,1
5. Лена Хекки / Йоша Буркгальтер (6) +1:19,2
6. Мари Эдер / Теро Сеппяля (7) +1:32,7
7. Доротея Вирер / Лукас Хофер (6) +1:58,7
8. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (13) +2:27,0
9. Эмма Ландер / Скотт Гоу (8) +2:32,3
10. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (8) +2:40,3

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Кубок мира
Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
6
Тарьей Бё Тарьей Бё
320
7
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
310
8
Антон Смольский Антон Смольский
256
9
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
253
10
Симон Дестьё Симон Дестьё
248
Украинцы на Кубке мира
Мужчины
29
Дмитрий Пидручный
108
37
Антон Дудченко
81
53
Артем Прима
24
Кубок мира
Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
6
Ханна Эберг Ханна Эберг
318
7
Анаис Бескон Анаис Бескон
250
8
Жюстин Брезаз-Буше Жюстин Брезаз-Буше
235
9
REZTSOVA Kristina REZTSOVA Kristina
234
10
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
229
Украинки на Кубке мира
29
Елена Билосюк (Пидгрушная)
103
31
Юлия Джима
101
45
Дарья Блашко
43
52
Валентина Семеренко
24
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Лестер

Сегодня

22:00

Ливерпуль

7.40

5.80

1.37

Челси

Завтра

21:30

Брайтон

1.42

4.60

8.80

Брентфорд

Завтра

22:15

Манчестер Сити

17.50

8.00

1.17
Опрос
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять