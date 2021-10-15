15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
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Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
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Барселона --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфика --
Бавария --
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Янг Бойз --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
Севилья --
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Челси --
Мальме --
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Покажите это Реалу! Шахтер уничтожил Зарю

Андрей Трофимов
15 октября, 19:47
Донецкий клуб забил луганчанам шесть голов перед вторничным матчем Лиги чемпионов против Реала

"Горняки" забили шесть раз / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер нанес болезненное поражение Зарев матче 11 тура чемпионата Украины.

В каждом из таймов "горняки" забили по три гола. Бенефисом игра стала для бразильских легионеров донецкого клуба. По дублю оформили Фернандо и Тете. Еще один гол записал на свой счет Педриньо.

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Такая уверенная победа позволит футболистам Шахтера с хорошим настроением готовиться к матчу Лиги чемпионов. Во вторник в Киеве матч с Реалом.

Шахтер – Заря – 6:1
Голы: Фернандо (11), Педриньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сикан (80), Тете (90+2) – Гладкий (63)

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Марлон (Исмаили, 46), Матвиенко (Витао, 76), Марлос, Майкон, Антонио, Алан Патрик (Сикан, 76), Педриньо (Тете, 65), Фернандо (Мудрик, 46).

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Заря: Мацапура, Казаков, Вернидуб (Имереков, 18), Цвек, Снурницын, Аллахьяр, Назарина (Фаворов, 46), Булеца, Громов (Фримпонг, 73), Гладкий, Шахаб (Кристиан, 73).

Обзор матча Шахтер – Заря

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Шахтер минимум до завтрашнего вечера будет делить первое место с Динамо.

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Турнирная таблица

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