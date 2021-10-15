Покажіть це Реалу! Шахтар знищив Зорю

"Гірники" забили шість разів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар завдав болючої поразки Зорів матчі 11 туру чемпіонату України.

У кожному з таймів "гірники" забили по три голи. Бенефісом гра стала для бразильських легіонерів донецького клубу. По дублю оформили Фернандо і Тете. Ще один гол записав на свій рахунок Педріньо.

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Така впевнена перемога дозволить футболістам Шахтаря з хорошим настроєм готуватися до матчу Ліги чемпіонів. У вівторок у Києві матч з Реалом.

Шахтар – Зоря – 6:1

Голи: Фернандо (11), Педріньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сікан (80), Тете (90+2) – Гладкий (63)

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Марлон (Ісмаїлі, 46), Матвієнко (Віта, 76), Марлос, Майкон, Антоніо, Алан Патрік (Сікан, 76), Педріньо (Тете, 65), Фернандо (Мудрик, 46).

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Зоря: Мацапура, Козаков, Вернидуб (Імереков, 18), Цвек, Снурніцин, Аллахьяр, Назарин (Фаворов, 46), Булеца, Громов (Фрімпонг, 73), Гладкий, Шахаб (Крістіан, 73).

Огляд матчу Шахтар – Зоря

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Шахтар мінімум до завтрашнього вечора буде ділити перше місце з Динамо.

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