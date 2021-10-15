15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Покажіть це Реалу! Шахтар знищив Зорю

Андрій Трофімов
15 жовтня, 19:47
Донецький клуб забив луганчанам шість голів перед вівторковим матчем Ліги чемпіонів проти Реала

"Гірники" забили шість разів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар завдав болючої поразки Зорів матчі 11 туру чемпіонату України.

У кожному з таймів "гірники" забили по три голи. Бенефісом гра стала для бразильських легіонерів донецького клубу. По дублю оформили Фернандо і Тете. Ще один гол записав на свій рахунок Педріньо.

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Така впевнена перемога дозволить футболістам Шахтаря з хорошим настроєм готуватися до матчу Ліги чемпіонів. У вівторок у Києві матч з Реалом.

Шахтар – Зоря – 6:1
Голи: Фернандо (11), Педріньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сікан (80), Тете (90+2) – Гладкий (63)

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Марлон (Ісмаїлі, 46), Матвієнко (Віта, 76), Марлос, Майкон, Антоніо, Алан Патрік (Сікан, 76), Педріньо (Тете, 65), Фернандо (Мудрик, 46).

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Зоря: Мацапура, Козаков, Вернидуб (Імереков, 18), Цвек, Снурніцин, Аллахьяр, Назарин (Фаворов, 46), Булеца, Громов (Фрімпонг, 73), Гладкий, Шахаб (Крістіан, 73).

Огляд матчу Шахтар – Зоря

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Шахтар мінімум до завтрашнього вечора буде ділити перше місце з Динамо.

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