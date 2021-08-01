Пока Романчук брал медаль Олимпиады, его жена Марина Бех пробивалась в финал в прыжках в длину

Украинская легкоатлетка показала десятый результат и продолжит борьбу за медаль. У нее будет особенный болельщик в Токио – супруг Михаил, взявший две медали

Марина Бех и Михаил Романчук соревновались в одно время на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Наша олимпийская пара синхронно показала результат на Играх в Токио! Рано утром в воскресенье, когда Михаил Романчук в бассейне брал "серебро" на дистанции 1500 метров, его жена Марина Бех-Романчук принимала участие в квалификации в прыжках в длину.

Результат Марины – 6.71 метра. Это десятое место в квалификации, и украинка пробилась в финал.

Розыгрыш медалей в прыжках в длину у женщин состоится 3 августа. У украинки будет седьмой стартовый номер.

Олимпиада-2020. Лучшие в квалификации в прыжках в длину:

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Ивана Шпанович (Сербия) – 7.00 Малайка Михамбо (Германия) – 6.98 Бриттни Риз (США) – 6.86

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Напомним, что супруг Марины пловец Михаил на Играх в Токио завоевал две медали. "Бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем и "себеро" на дистанции 1500 метров.

Михаил Романчук и его жена Марина / Фото: НОК Украины