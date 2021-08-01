Поки Романчук брав медаль Олімпіади, його дружина Марина Бех пробивалася до фіналу у стрибках в довжину

Українська легкоатлетка показала десятий результат і продовжить боротьбу за медаль. У неї буде особливий уболівальник в Токіо – чоловік Михайло, який взяв дві медалі

Марина Бех та Михайло Романчук змагалися в один час на Олімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters

Наша олімпійська пара синхронно показала результат на Іграх в Токіо! Рано вранці в неділю, коли Михайло Романчук в басейні брав "срібло" на дистанції 1500 метрів, його дружина Марина Бех-Романчук брала участь в кваліфікації в стрибках в довжину.

Результат Марини – 6.71 метра. Це десяте місце в кваліфікації, і українка пробилася до фіналу.

Розіграш медалей в стрибках в довжину у жінок відбудеться 3 серпня. У українки буде сьомий стартовий номер.

Олімпіада-2020. Кращі в кваліфікації в стрибках в довжину:

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Івана Шпановіч (Сербія) – 7.00 Маланка Міхамбо (Німеччина) – 6.98 Бріттні Різ (США) – 6.86

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Нагадаємо, що чоловік Марини плавець Михайло на Іграх в Токіо завоював дві медалі. "Бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем і "Себеріо" на дистанції 1500 метрів.

Михайло Романчук та його дружина Марина / Фото: НОК України