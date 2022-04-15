Погиб, защищая Изюм. Орки убили отца олимпийского медалиста

В бою под Изюмом погиб отец Александра Воробьева / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Рашисты продолжают убивать родных и близких украинских спортсменов. В Мариуполе погибли мирные родственники Игоря Радивилова. Теперь невозвратимую утрату понесла семья другого украинского гимнаста Александра Воробьева. На войне против России погиб его отец Сергей.

Реклама

Отец Александра погиб, проявив настоящий патриотизм. Трагедия случилась в боях за украинский город Изюм. Майдановец Сергей Воробьев с первых дней войны оказался на фронте и героически защищал украинскую землю.

О гибели своего отца Александр сообщил на своей странице в Facebook. Текст, который написал Воробьев, это настоящий крик души олимпийского призера:

Реклама

"Гореть вам в аду суки Путинские! Цель этого поста не жалость, а чтоб как можно больше людей пожелали Путину сдохнуть."

Александр Воробьев является бронзовым призером Олимпийских игр Пекин-2008. Свою награду украинский атлет завоевал в соревнованиях по спортивной гимнастике, в упражнениях на кольцах.

Про ужасы войны в Украине говорят и звезды мирового спорта. Льюис Хэмилтон поражен действиями российских солдат по отношению к украинским семьям.