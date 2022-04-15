Загинув, захищаючи Ізюм. Орки вбили батька олімпійського медаліста

У бою під Ізюмом загинув батько Олександра Воробйова / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Рашисти продовжують вбивати рідних та близьких українських спортсменів. У Маріуполі загинули мирні родичі Ігоря Радивілова . Тепер безповоротну втрату зазнала родина іншого українського гімнаста Олександра Воробйова. На війні проти Росії помер його батько Сергій.

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Батько Олександра загинув, виявивши справжній патріотизм. Трагедія сталася у боях за українське місто Ізюм. Майданівець Сергій Воробйов із перших днів війни опинився на фронті та героїчно захищав українську землю.

Про загибель свого батька Олександр повідомив на своїй сторінці у Facebook . Текст, який написав Воробйов, це справжній крик душі олімпійського призера:

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" Горіти вам у пеклі суки Путінські! Мета цього посту не жалість, а щоб якомога більше людей забажали Путіну здохнути."

Олександр Воробйов є бронзовим призером Олімпійських ігор Пекін-2008. Свою нагороду український атлет виборов у змаганнях зі спортивної гімнастики, у вправах на кільцях.

Про жахіття війни в Україні говорять і зірки світового спорту. Льюїс Хемілтон вражений діями російських солдатів по відношенню до українських родин.