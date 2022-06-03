3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Подняли кучу золота и серебра! Невероятный триумф Украины на чемпионате Европы

Павел Василенко
3 июня, 21:07
Ирина Деха и Алина Марущак успешно выступили на континентальном первенстве собрав на двоих шесть медалей – три золотые, две серебряные плюс бронзовую

Наши героини чемпионата Европы / Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины

Сегодня на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании были разыграны награды в женской весовой категории до 81 кг.

В Украины – две медали! Чемпионкой континента стала Ирина Деха. Наша спортсменка больше всех подняла в рывке – 116 кг, а потом стала первой и в толчке – 137 кг. Итог – две малые и одна большая золотые медали.

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А серебряной призеркой чемпионата Европы (в сумме) стала Алина Марущак, которая подняла 235 кг (108 кг + 127 кг). На ее счету серебряная и бронзовая малые медали, а также серебро за общий результат.

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Для Ирины Дехи – это уже третья победа на чемпионатах Европы. До сегодняшнего дня она становилась лучшей тяжелоатлеткой 2016 и 2021 года.

Ранее мы писали, что 14-летняя тяжелоатлетка Алина Перегудова и ее мама стали жертвами рашистских обстрелов Мариуполя.

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В боях за Мариуполь погиб также тяжелоатлет Атанас Иванов.