Герой посмертно. Украинский тяжелоатлет отдал жизнь за свободу страны

Еще один спортсмен-герой Атанас Иванов из Запорожья погиб во время боев за Мариуполь

Украинский спортсмен погиб защищая Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

При героической обороне Мариуполя погиб еще один украинский спортсмен. Ранее жизнь за свободу Украины отдал боец сборной Украины по смешанным единоборствам Егор Биркун. Еще одна трагическая весть подтвердилась об украинском тяжелоатлете Атанасе Иванове.

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Запорожский спортсмен неоднократно становился призером областных соревнований, а также участвовал в чемпионатах Украины. О гибели Атанаса Иванова сообщили представители КЗ "ЗОСЛ" ЗОР (Запорожский областной спортивный лицей) на странице в Facebook.

Атанас Иванов был награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

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Вражеские ракеты и снаряды продолжают падать на территории Украины, забирая жизни не только защитников Украины, но и мирных маленьких детей – рашисты убили в Мариуполе юную спортсменку.