3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Підняли купу золота та срібла! Неймовірний тріумф України на чемпіонаті Європи

Павло Василенко
3 червня, 21:07
Ірина Деха та Аліна Марущак успішно виступили на континентальній першості, зібравши на двох шість медалей – три золоті, дві срібні плюс бронзову

Наші героїні чемпіонату Європи / Фото: Федерація важкої атлетики України

Сьогодні на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Албанії було розіграно нагороди у жіночій ваговій категорії до 81 кг.

В Україні – дві медалі! Чемпіонкою континенту стала Ірина Деха. Наша спортсменка найбільше підняла у ривку – 116 кг, а потім стала першою і у поштовху – 137 кг. Підсумок – дві малі та одна велика золоті медалі.

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А срібною призеркою чемпіонату Європи (у сумі) стала Аліна Марущак, котра підняла 235 кг (108 кг + 127 кг). На її рахунку срібна та бронзова малі медалі, а також срібло за загальний результат.

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Для Ірини Дехи – це вже третя перемога на чемпіонатах Європи. До сьогодні вона ставала найкращою важкоатлеткою 2016 та 2021 року.

Раніше ми писали, що 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова та її мама стали жертвами рашистських обстрілів Маріуполь.

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У боях за Маріуполь загинув також важкоатлет Атанас Іванов.