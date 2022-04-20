Подлости нет предела. "Власти" Крыма лишают Усика всех наград

Оккупационная власть Крыма лишила Усика наград / Фото: Коллаж: Сегодня

Так называемый глава госсовета Крыма Владимир Константинов, который угрожал Александру Усику лишением всех наград, таки сделал подлый поступок.

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Самопровозглашенная власть Крыма лишила Александра Усика награды "За верность долгу", объяснив это в официальном заявлении:

"Предлагается лишить ряд лиц, ранее отмеченных наградами Автономной Республики Крым, наград в связи с ведением ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград и знаков отличия Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам Республики Крым."

Александр Усик принесет Украине больше пользы в ринге, чем в теробороне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

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Напомним, что в первые дни войны чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева для защиты столицы от оккупантов. Такая деятельность Усика и разозлила крымскую "власть".

Кроме украинского чемпиона, наград были лишены и другие известные личности: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Инна Бордюг (Злата Огневич), Сергей Куницын, Николай Балан.

О Крыме и его оккупации в 2014 году заговорила жена Александра Усика.